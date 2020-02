Lodi, 21 febbraio 2020 - E' incinta di 8 mesi la donna contagiata dal coronavirus Covid-19 in Lombardia. Si tratta di uno dei tre casi confermati oggi, è la moglie del paziente di 38 anni ricoverato a Codogno, in provincia di Lodi. Anche lei ha contratto il virus cinese e si trova ora ricoverata all'ospedale Sacco di Milano. A quanto si apprende, lavorerebbe in una scuola come insegnante. Da alcune settimane la donne era in congedo di maternità e non andava più nell'istituto. Non sarebbe quindi entrata in contatto con studenti nell'ultimo periodo.

Il marito si trova ricoverato in gravi condizioni e, a differenza della moglie e del conoscente - il terzo contagiato -, non può essere trasferito per il momento all'ospedale Sacco di Milano. "Stanotte è venuto il personale del Sacco, anestesisti e infettivologi - ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale di Codogno, Andrea Filippin - e hanno deciso, d'accordo con i medici della rianimazione di Codogno, di tenerlo qui per le sue condizioni ancora instabili. Siamo in stretto contatto e c'è accordo sulla gestione del paziente tra noi e il Sacco".

L'uomo non era stato in Asia, ma era venuto a contatto - durante una cena di lavoro - con un collega andato in Cina nelle ultime settimane. "Potrebbe essere un contagio asintomatico, i nostri tecnici stanno investigando per capirlo", ha detto oggi l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà Rai Tre. "Tra la cena e il manifestarsi dei sintomi sono passati 16 - 18 giorni".