Roma, 16 dicembre 2021 - Che Natale sarebbe senza cometa? E allora tutti con il naso all’insu, per cercare di catturare Leonard. Anzi, C/2021 A1 Leonard è il suo nome completo, in omaggio all'astronomo statunitense Gregory G. Leonard, che l'ha fotografata e quindi scoperta il 3 gennaio in Arizona. Da Catania Giuseppe Cutispoto dell'Inaf (istituto nazionale di astrofisica) fa sapere: "Domani 17 dicembre è una giornata buona, la cometa si troverà sotto Venere, il corpo più luminoso in cielo. Ma per vederla serve un binocolo. E per non rischiare, per precauzione, prima bisogna aspettare che il sole sia tramontato". Anche se la cometa, come tutti i grandi eventi che si rispettino, è imprevedibile. E potrebbe sorprenderci ancora. ù

Dove e quando

In questi giorni, ci sarà più probabilità di osservarla nell'Italia del sud. L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope di Ceccano (Frosinone) avverte: "La cometa Leonard ormai si è spostata nel cielo serale, fino a pochi giorni fa imponeva che ci si alzasse prima dell’alba per osservarla. La sua luminosità non ha raggiunto valori che ne permettano l’agile osservazione ad occhio nudo, né al momento nemmeno con piccoli strumenti. Si osserva poco dopo il tramonto, quindi quando ancora il cielo è chiaro per via del crepuscolo e si sta spostando via via verso sud. Quindi la sua posizione dall’Italia non è certamente delle migliori. Tuttavia si può tentare di osservarla con un binocolo, credo che questa esperienza sia facilmente alla portata nei giorni che seguono". Ricorda l'astrofisico: "Il 18 dicembre la Leonard sarà alla minima distanza da Venere (4.2 milioni di km)".

Enrico Colzani, dell'osservatorio astronomico di Sormano (Como) il 5 dicembre ha scattato una foto molto 'natalizia' della cometa sopra Le Grigne. Anche lui, consultando la mappa del sito 'Stellarium', considera il 17 e il 18 dicembre due giornate buone, sempre perché la cometa sarà "a pochi gradi sotto il luminosissimo ed inconfondibile pianeta Venere". Consiglia: "Obbligatorio andare in un luogo con orizzonte Sud Ovest perfettamente libero da ostacoli". Ma anche i giorni successivi potrebbero riservare sorprese, perché "dalle ultime osservazioni pare che nei giorni scorsi sia aumentata di luminosità, improvvisamente. Vedremo. Vero che prometteva scintille ma finora è rimasta abbastanza tranquilla".

Ma venerdì 17 chi non riuscirà a vedere Leonard si potrà sempre consolare "con lo spettacolare allineamento planetario di Venere Saturno e Giove". Guai ad avere pensieri superstiziosi.



Presagi e fascino



"Quando si preannuncia l’arrivo di una cometa luminosa - scrive Masi nel suo sito - la notizia cattura ciascuno di noi, anche se non abbiamo alcuna familiarità con le vicende del cielo. È come se si risvegliasse un interesse genetico, innato, remota eco di quell’attenzione straordinaria che proprio agli astri chiomati riservavano i nostri antenati".

"In antichità, una tale visione rappresentava un’esperienza profonda, in bilico tra umana curiosità e il timore di chissà quali infausti presagi. Tempi duri per sovrani e regnati, quelli che vedevano la ribalta del cielo calcata da una stella con la coda! Talvolta, invece, l’astro veniva ammantato di significati simbolici positivi. Qua e là nella storia leggiamo di comete, reali o inventate, ammantate di significati opposti: si pensi al simbolo del Natale, alla cometa di Cesare o a quella rappresentata nel celebre Arazzo di Bayeux (che è poi la cometa di Halley)".

Nella scienza



"Al giorno d’oggi, superate quelle visioni irrazionali, sappiamo che le comete possiedono un significato scientifico impareggiabile, custodi come sono dei segreti primordiali del nostro Sistema Solare e protagoniste principali nel quadro evolutivo proprio di questo nostro angolo di universo. Non è un caso che ad una cometa sia stata interamente dedicata, qualche hanno fa, una specifica e complessa missione spaziale: Rosetta.

Al netto di questi fondamentali valori storici, culturali e scientifici, da cui sono derivate peraltro straordinarie opere d’arte, il passaggio di una cometa brillante rappresenta davvero un’esperienza indimenticabile. Tralasciando le rarissime apparizioni che vedono protagoniste le cosiddette “Grandi Comete”, capaci di uno spettacolo sbalorditivo e immortale, ne basta – per fortuna! – una dignitosamente accessibile ad occhio nudo per accendere l’entusiasmo di noi umani".

La cometa Neowise

"Senza dover frugare troppo nella memoria, lo scorso anno, a luglio, abbiamo ammirato la cometa C/2020 F3 Neowise, che si è resa facilmente osservabile senza strumenti anche dalla città. La più bella cometa dai tempi della leggendaria Hale-Bopp (1997). All’indomani del suo congedo, siamo rimasti in “apnea cometaria”, sperando di riempirci presto nuovamente gli occhi di una tale bellezza. Per questo la notizia dell’arrivo della cometa C/2021 A1 Leonard ha suscitato la nostra curiosità e acceso le nostre aspettative".