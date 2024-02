Cisterna di Latina, il finanziere: “Ho litigato e ho sparato”. La ex si è salvata fuggendo dalla finestra

Roma, 14 febbraio 2024 - Christian Sodano, 27enne originario di Formia e maresciallo della guardia di finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, che ieri pomeriggio ha ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli e Renè Amato, nella loro abitazione in una palazzina del quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina, aveva dormito in quella casa la notte precedente, particolare emerso dalle indagini. Il 27enne aveva da poco interrotto la relazione con la ragazza scampata al massacro che invece ha visto vittime la madre e la sorella.

La giovane scampata alla furia omicida è riuscita a salvarsi fuggendo dalla finestra del bagno dove si era rifugiata. Sodano, dopo avere sparato alle due donne ha seguito Desyrée Amato, di 22 anni, in bagno, e ha sfondato la porta a calci. La giovane è riuscita a scappare dalla finestra e a nascondersi in una legnaia in giardino. Poi ha raggiunto la strada dove è stata trovata in stato di choc.

Nonostante la rottura con la fidanzata il 27enne aveva infatti continuato a frequentare Desyree fino a ieri, quando durante l'ennesimo litigio avrebbe estratto la pistola d'ordinanza compiendo il duplice delitto. Quando è stato individuato dagli agenti della squadra Mobile del vicequestore di Latina Mattia Falso in Q4, un quartiere residenziale del capoluogo pontino, Sodano, si è consegnato senza opporre alcuna resistenza. Dopo aver lasciato l'abitazione della sua ex fidanzata nel quartiere San Valentino, a Cisterna di Latina, il giovane militare della guardia di finanza, era dapprima scappato a bordo della sua Audi, raggiungendo l'abitazione dello zio in quartiere residenziale della città capoluogo, dove è stato individuato poco dopo dagli agenti di polizia e portato in questura con l'accusa di duplice omicidio.

