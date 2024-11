I cervi in Abruzzo sono salvi (per ora): fermato l’abbattimento

Sulmona, 11 novembre 2024 – Il Consiglio di Stato ferma l’abbattimento di cervi in Abruzzo. La Sezione Sesta del più alto tribunale amministrativo ha infatti ribaltato l’ordinanza del Tar e sospeso la delibera con cui la giunta regionale bandiva la caccia selettiva di 469 cervi considerati “in soprannumero”, per limitare i “danni all’agricoltura”. Il Tar dell’Abruzzo aveva invece rigettato il ricorso delle associazione animaliste. Sarà lo stesso Tar ora, come stabilito dal Consiglio di Stato, a doversi pronunciare di nuovo nel merito.

Contro la delibera dell’amministrazione regionale e del presidente Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) era stata lanciata anche una petizione che già all’inizio di novembre superava le 130mila firme. A fianco della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell`Ambiente, si sono schierati anche molti vip. Tra di loro il cantante Al Bano, la conduttrice Alba Parietti, il giornalista Igor Righetti, la cantautrice Grazia Di Michele, la giornalista e conduttrice Alda d`Eusanio, la cantante Fiordaliso, gli attori Andrea Roncato ed Enzo Salvi. “Dobbiamo convivere con gli animali selvatici: evviva i cervi, evviva gli umani e l`intelligenza”, ha dichiarato Al Bano. "La decisione di abbattere i

cervi trasmette disprezzo per la vita e il regno animale che deve essere salvato – sono le parole di Alba Parietti –. Aiutiamo questi cervi, trasferiamoli ma preserviamo la loro vita”.

Notizia in aggiornamento