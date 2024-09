Caso Resinovich, il fratello Sergio: “Pronto a pubblicare le foto di mia sorella da morta, se sarò costretto”

Trieste, 24 settembre 2024 – Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, risponde al telefono a Quotidiano.net mentre si è appena concluso il vertice dei consulenti che lavorano sul giallo di Trieste.

“Ho parlato con il mio avvocato, penso che nei prossimi giorni sapremo qualcosa – spiega -. Se siamo arrivati in fondo? Lo spero, è quello che mi aspetto, ormai ci sono troppe evidenze. Aspetto la verità sulla morte di mia sorella che non si è suicidata.

Sergio Resinovich ripete che non accetterà mai la conclusione del suicidio. “Dovranno spiegare come si è procurata le lesioni che aveva”, insiste. E si dice pronto a “pubblicare le fotografie di mia sorella, di come era ridotta. Cercherò di dimostrare il contrario, con gli strumenti che ho”.

La descrizione del volto nella prima autopsia

Nella prima autopsia del gennaio 2022 il volto di Liliana Resinovich veniva descritto così: “Il volto veniva così descritto: “Non evidenza di imbrattamenti ematici al volto (salvo a livello di narice destra) e palpebra superiore destra apparentemente tumefatta, di colorito più cupo rispetto alla cute circostanze. Lingua un po’ sporgente dalle arcate dentarie con punta non essiccata. Non evidenti lesioni labiali anteriori. Regioni frontali e nasale con cute umida e di colore un po’ più cupo rispetto al resto della cute del volto. Labbro inferiore di colore cupo ma senza evidenza di soluzioni di continuo”.