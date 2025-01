“Ho cercato Liliana Resinovich nel parco il giorno del ritrovamento, ecco perché”

Trieste, 5 gennaio 2025 -“La sua scomparsa è assolutamente incomprensibile”, scriveva Fulvio Covalero, amico di Liliana Resinovich, in un messaggio al sito TriestePrima il 19 dicembre 2021 per segnalare la scomparsa della 63enne da via Verrocchio 2.

Bisogna tornare lì, a quei giorni, quando il ‘caso Resinovich’ non è ancora diventato argomento da rotocalco e la scena non è stata ’inquinata’ da troppi pareri.

Gli occhiali di Liliana Resinovich ritrovati nella borsetta; la metallina messa a coprire il corpo

In quei giorni, c’è un giornalista che si muove con attenzione e rigore su questa storia che non è ancora ’la’ storia, capace di catalizzare l’interesse dei media di tutta Italia e riversare a Trieste schiere di inviati.

Nicolò Girardi, responsabile di TriestePrima, fa il suo mestiere. Con un collega segue le tracce, le soffiate che riceve e va a controllare. Il 5 gennaio 2022, la mattina, a poche ore dal ritrovamento del cadavere di Lilly, perlustra quella stessa area e arriva “a 40 metri in linea d’aria” da dove sarà poi ritrovato il corpo. Ma mentre lo racconta al telefono a Quotidiano.net non c’è la minima ombra di compiacimento nel tono della voce.

“Il vicino di casa di Liliana – ricorda – mi aveva fatto presente che nel parco dell’ex ospedale psichiatrico c’erano diversi edifici fatiscenti. Ricordo che era il pomeriggio del 4 gennaio 2022, quelle parole mi hanno messo un tarlo. Mi sono detto, vado a vedere. Ma era già buio pesto. Così ho rimandato alla mattina dopo. Ho girato, mi sono fermato quando era più o meno mezzogiorno”. Il resto è cronaca. Alle 17.17 la polizia chiama il medico legale Fulvio Costantinides. C’è un cadavere nel parco e una lunga lista di domande. Inizia un mistero che dura ancora oggi. Nicolò, se tu dovessi dare un titolo a questi tre anni? “Forse direi, solitudine e caos. La solitudine è quella della vittima, mi sono fatto quest’idea. Il caos è tutto quello che è nato dopo, attorno alla sua morte”.