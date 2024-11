Camion a fuoco e chiodi in strada. Commando assalta la sede Dhl

Per darsi alla fuga indisturbati si sono lasciati alle spalle un muro di fuoco. E, senza concedere nulla al caso, alle auto e ai furgoni rubati in precedenza e dati alle fiamme, hanno aggiunto una buona dose di chiodi abbandonati sull’asfalto per forare sul nascere ogni speranza di star loro alle calcagne e assicurarli alla giustizia dopo un assalto in perfetto stile militare al polo logistico della Dhl. Il resto l’ha fatto il favore delle tenebre.

La Secca, frazione di Monticelli d’Ongina, nel Piacentino, sede dell’azienda leader mondiale nel trasporto merci, notte a cavallo fra sabato e domenica. Ciak, si gira una rapina con effetti speciali degni di Hollywood e protagonista una banda di una quindicina di malviventi che alla multinazionale ha sottratto un bottino da un milione di euro in dispositivi elettronici, tra cellulari, tablet e computer nuovi di zecca. Tutta roba che probabilmente era già destinata a rifornire i grossi centri commerciali del Nord in vista delle festività di Natale.

Il colpo è stato studiato a tavolino dal sodalizio criminale. I rapinatori, tutti incappucciati, si sono divisi in tre squadre. La prima ha bloccato almeno tre strade nei pressi del magazzino, disseminando chiodi sull’asfalto e dando alle fiamme auto e furgoncini rubati in precedenza. A quel punto un altro nucleo del commando, a bordo di auto e furgoni, è entrato in azione, sfondando le sbarre di sicurezza del polo logistico per irrompere nel piazzale. A proteggere il magazzino in quel momento vi erano solo due guardie giurate collocate proprio all’ingresso. I malviventi hanno avuto gioco facile, tenendoli sotto tiro con fucili d’assalto e bloccando così ogni loro reazione. Aperto un varco, un’altra squadra ha svaligiato camion e magazzino Dhl, trafugando materiale tecnologico, tablet, computer e smartphone. A quanto pare i rapinatori sono andati a colpo sicuro al punto che gli investigatori, ora al lavoro per far luce sull’assalto, sono alla ricerca di un possibile basista del commando.

Proprio mentre i criminali caricavano la merce sui loro mezzi pronti alla fuga, i vigili del fuoco intervenivano insieme ai carabinieri per spegnere le fiamme sulla strada. La banda è riuscita a dileguarsi probabilmente attraverso delle vie di campagna, muovendo verso l’autostrada A21 in direzione Cremona. S’ipotizza possa aver raggiunto un posto sicuro neanche troppo lontano dal luogo del maxi colpo. I carabinieri di Piacenza e Fiorenzuola, che indagano su quanto accaduto, in queste ore stanno cercando di rintracciare il commando grazia alla testimonianza delle due guardie giurate. Sviluppi si attendono anche dal setaccio delle telecamere di sorveglianza predisposte nella zona dove è andato in scena il raid criminale.