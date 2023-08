Brandizzo, i rilievi sulla locomotiva e464 534

Roma, 31 agosto 2023 - Si indaga sulla strage di operai al lavoro stanotte sulla linea ferroviaria Torino-Milano, all'altezza di Brandizzo. Il treno che ha investito e ucciso i 5 uomini viaggiava a 160 km orari e non ha lasciato scampo alle vittime, trascinate per centinaia di metri. I due operai sono stati trasportati in ospedale sotto choc. La circolazione ferroviaria tra Settimo e Chivasso è stata sospesa per consentire alle autorità competenti di ricostruire la dinamica dell'incidente. In corso le ispezioni alla locomotiva del treno. Il personale sta verificando il funzionamento di tutti gli strumenti. La locomotiva è la e464 534, costruita nel 2010 nello stabilimento di Vado Ligure.

