Torino-Milano, treno travolge a 160 km orari squadra di operai al lavoro: cinque morti, due illesi. Sospesa la circolazione sulla linea

Brandizzo (Torino), 31 agosto 2023 – Incidente ferroviario lungo la linea Torino-Milano, all’altezza di Brandizzo, dove una squadra di operai al lavoro sui binari è stata travolta da un treno regionale che viaggiava a 160 chilometri orari: uccisi sul colpo cinque lavoratori. Indagini in corso per comprendere le cause dell’incidente. Con le 5 vittime, tutte dipendenti di una ditta di Borgo Vercelli, c'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Sotto shock il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava con in cabina un secondo collega. Trenitalia ha sospeso la circolazione dal momento dell'incidente sulla linea tradizionale Torino-Milano.

Tragedia ferroviaria Torino

Chi sono le 5 vittime

Le cinque vittime sono state identificate: erano tutte residenti in Piemonte e avevano un'età compresa tra i 22 e i 52 anni. Si chiamavano Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli. Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli. Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo. Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala e residente a Vercelli. Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. I lavoratori erano tutti dipendenti della Sigifer Srl, che ha sede a Borgo Vercelli, e opera nel settore dell'armamento ferroviario dal 1993 ed è una delle imprese leader nel settore di costruzione e manutenzione impianti ferroviari.

Cosa è accaduto

L'incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco prima di mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo. Il treno viaggiava a 160 chilometri all'ora e gli operai erano al lavoro per una ditta che stava eseguendo un intervento di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione. Il treno era un convoglio tecnico, che stava trasportando dei vagoni da Alessandria verso Torino, sulla linea convenzionale Torino-Milano. Il treno è transitato sul binario 1 della linea e ha travolto in pieno la squadra di 5 operai, uccidendoli sul colpo.

Indagini in corso

Sono al lavoro per ricostruire l’accaduto la Polizia ferroviaria e i carabinieri della vicina Chivasso, coordinati dalla Procura di Ivrea. Sono in corso le indagini per comprendere cosa abbia causato l’incidente e perché il treno sia transitato a tutta velocità sul binario interessato dai lavori. Per i soccorsi si sono mobilitati ambulanze e Vigili del fuoco. Il treno che ha colpito gli operai, con una dozzina di vagoni, è ancora fermo sul luogo dell'incidente, a circa un chilometro dalla stazione di Brandizzo in direzione Torino, dove il macchinista è riuscito ad arrestarlo. Sono in corso i rilievi alla presenza della pm Giulia Nicodemi. Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, la procura di Ivrea conta di potere acquisire importanti dettagli. I due operai rimasti illesi sono al momento sotto osservazione in ospedale a Chivasso. Il macchinista del treno sarà probabilmente interrogato in mattinata.

Il messaggio di Rfi

“Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduto. È quanto si legge in una nota della Rete ferroviaria italiana (Rfi) in cui viene confermato che “lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna, alle 23:50 di mercoledì 30 agosto un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai. Cinque di loro sono deceduti. La dinamica di quanto accaduto - viene precisato - è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana”.

notizia in aggiornamento