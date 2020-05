Roma, 19 maggio 2020 - Nuovo bollettino della Protezione civile sull'andamento del Coronavirus in Italia con tutti gli aggiornamenti su casi, morti e guariti, mentre slittano in avanti le previsioni dell'Osservatorio della salute sui contagi zero nelle diverse regioni. Intanto oggi il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione conclusiva della 73esima Assemblea mondiale della Sanità, ha ricordato "i nostri sforzi e i sacrifici collettivi hanno dato i loro frutti". Conte ha rinnovato il suo appello ai leader delle Nazioni alla solidarietà e alla cooperazione. Per il presidente del Consiglio, gli Stati devono "rafforzare i meccanismi di allarme rapido, lo scambio di informazioni, l'identificazione delle migliori pratiche per migliorare la preparazione della comunità internazionale alla pandemia". E' anche necessario - ha detto ancora - "accelerare gli sforzi per un vaccino, per strumenti terapeutici e diagnostici, e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita. Non dobbiamo lasciare nessuno indietro".

Il bollettino di oggi

Dopo i numeri al ribasso di ieri, torna a salire la curva epidemica nel nostro Paese, facendo segnare oggi +813 casi (ieri appena 451). Un dato condizionato dai 462 nuovi casi registrati nella sola Lombardia, quindi più del totale di ieri, e dal numero dei tamponi, oltre 63mila contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che sono stati contagiati dal Covid dall'inizio dell'epidemia sale così a 226.699. Torna a crescere anche il numero dei decessi: 162 oggi contro i 99 di ieri, per un totale di 32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (ieri 2.150), 129.401 in totale. Per effetto di questi dati continua a calare il numero delle persone attualmente positive, -1.424 oggi, scendendo a 65.129 totali. E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 216 unità e tornano sotto quota 10 mila (9.991) per la prima volta dal 15 marzo, mentre le terapie intensive si riducono di altre 33 unità, 716 in totale. Infine, sono 54.422 i pazienti in isolamento domiciliare.

I dati dalle regioni

Nel dettaglio gli attualmente malati sono 27.291 in Lombardia (+218), 9.635 in Piemonte (-239), 5.330 in Emilia-Romagna (-195), 3.754 in Veneto (-250), 2.323 in Toscana (-250), 2.264 in Liguria (-75), 3.786 nel Lazio (-40), 2.178 nelle Marche (-137), 1.518 in Campania (-155), 204 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 1.941 in Puglia (-54), 1.524 in Sicilia (-15), 600 in Friuli Venezia Giulia (-21), 1.389 in Abruzzo (-24), 308 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 66 in Umbria (-11), 341 in Sardegna (-39), 49 in Valle d'Aosta (-11), 382 in Calabria (-19), 84 in Basilicata (-9), 212 in Molise (-5). I tamponi effettuati sono 3.104.524, con un incremento di 63.158 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.999.599.

I dati dalle province

Lombardia

È tornato a crescere il numero dei positivi in Lombardia, così come quello dei tamponi: i nuovi casi sono 462, per un totale di 85.481 in regione, con 14.918 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 175 con 5.078 tamponi, l'altro ieri 326 con 11.809 tamponi. E si registrano altre 54 vittime, che portano il totale dei decessi a 15.597. Ieri l'incremento rispetto al giorno precedente era stato pari a 24 morti. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati invece 167, per un totale di 36.982 dall'inizio dell'emergenza. Ieri i guariti rispetto al giorno precedente erano stati 873.

Emilia Romagna

Sono 47 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna, a fronte di 4.312 tamponi. In totale salgono quindi a 27.314. Purtroppo ci sono anche altri 11 morti, mentre le nuove guarigioni sono 231 (17.987 in totale). Continuano a calare i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 5.330 (-195). Per la seconda volta (dopo quello che era successo domenica) non ci sono decessi a Piacenza, una delle province più colpite d'Italia.

