Roma, 18 maggio 2020 - Il bollettino della Protezione civile sul Coronavirus. I dati sull'Italia e sulle singole regioni negli aggiornamenti delle 18 - con i numeri di casi totali, attualmente positivi, morti e guariti - evidenziano una curva in ulteriore calo. Intanto la società statunitense di biotecnologia Moderna ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il morbo sono stati "positivi". La 'fase 1' dei test clinici - viene spiegato - ha mostrato che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti.

Il bilancio del 18 maggio

Calano ulteriormente i nuovi casi di Covid-19, Oggi sono 451 (per trovare un incremento più basso bisogna risalire addirittura al 2 marzo, quando furono 342) e soprattutto calano in modo sensibile i decessi, 99 oggi, per la prima volta sotto i 100 dal giorno del lockdown, il 9 marzo, dopo avere toccato un picco di 969 in un solo giorno il 27 marzo. In tutto, sale a 225.886 il totale degli italiani colpiti dal Coronavirus. Ieri l'aumento era stato di 675. Con i 99 di oggi (contro i 145 di ieri), i decessi superano quota 32mila, e sono 32.007. I guariti sono 2.150 in un giorno (2.366 ieri), per un totale di 127.326. Per effetto di questi dati, continua a ridursi il numero delle persone attualmente malate: sono 66.553, 1.798 in meno rispetto a 24 ore fa. E prosegue il trend di calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 104 in meno rispetto a ieri (10.207 totali), mentre le terapie intensive calano di altre 13 unità, 749 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 55.597 in tutto. Infine, oggi riportati meno tamponi della media (come sempre dopo il weekend): sono 36.406 in un giorno, contro i 60.101 di ieri.

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 175 positivi con 24 decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, sono stati registrati 85.019 positivi e 15.543 decessi. I guariti oggi sono stati 873 (35.915), mentre i tamponi 5.078 (581.437).Ieri erano stati registrati 326 casi positivi, due giorni fa 399. I decessi invece erano stati rispettivamente 69 e 39. Oggi nel Milanese sono stati registrati 71 nuovi casi, di cui 24 in città. I casi totali nella Città metropolitana sono 22.222 mentre nel capoluogo 9.395. Nella provincia i casi sono stati ieri 110 e due giorni fa 75; a Milano rispettivamente 56 e 34.

Emilia Romagna

Dall'inizio della crisi in Emilia-Romagna si sono registrati 27.267 casi di positività, 35 in più rispetto a ieri: anche in questo caso si tratta di un incremento fra i più bassi mai registrati. Ci sono purtroppo 13 nuovi decessi, complessivamente nella regione sono arrivati a 3.986. Sono 5.614 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 263.888. Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 17.756 (+153): 1.732 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 16.024 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

