Roma, 2 dicembre 2021 - Cresce l'attesa per i dati di oggi sul Coronavirus in Italia dopo che ieri sono stati raggiunti numeri che non si vedevano da mesi: oltre 15mila contagi Covid e più di 100 morti. In attesa del nuovo bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile che arriverà nel tardo pomeriggio, diamo uno sguardo ai numeri del monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana sono cresciuti ancora tutti gli indicatori: nuovi casi, decessi, ricoveri ordinari e terapie intensive. È aumentato anche il numero dei nuovi vaccinati che è salito a 168.377 (+31,5%). Tuttavia, restano ancora 6,8 milioni di persone non immunizzate e preoccupano in particolare due fasce: gli over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione e la fascia 12-19 per la sicurezza della scuola.

Oltre cento morti in 24 ore: "più terze dosi o sarà impennata"

Intanto, dopo il via libera dell'Aifa, potranno partire dal 16 dicembre, come annunciato oggi dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, le somministrazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Una prima tranche di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer sarà distribuite entro il 15 a Regioni e Provincie autonome. Sul fronte dei vaccini sono arrivate anche altre novità. Il presidente Ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un'intervista alla Bbc, ha prospettato che "saranno necessarie vaccinazioni annuali per mantenere livelli di protezione molto robusti e molto, molto alti" e un team di esperti avrebbe individuato la causa dei coaguli nel sangue come effetto collaterale Astrazeneca.

Variante Omicron, ecco cosa emerge dalle prime analisi

È una curva in progressiva crescita quella dei contagi Covid in Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.873. Si contano anche 6 vittime che portano a 11.983 il totale dei decessi da inizio emergenza. Grosso balzo degli attuali positivi che sono 33.828, 1.721 in più rispetto a ieri. Sempre sotto pressione gli ospedali: sono 588 (+20) i ricoverati in area medica e 111 (+3) i pazienti in terapia intensiva.

Un'altra giornata pesante sul fronte della pandemia in Alto Adige: 4 persone sono morte e il bilancio totale delle vittime sale a 1.245. Non va meglio per i nuovi casi che sono 717. Di questi, 445 sono stati rilevati da 2.544 tamponi molecolari e 272 da 9.413 test antigenici. Dopo molto tempo il numero dei guariti (722) supera quello dei contagi. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (-1), 99 i ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 69 i post-acuti nelle strutture private convenzionate.

Sono 615 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Toscana su 35.195 test di cui 10.863 tamponi molecolari e 24.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari a 1,75% (6,3% sulle prime diagnosi). Si registrano anche 6 decessi: 2 uomini e 4 donne con un'età media di 82,3 anni. Gli attualmente positivi sono 9.410, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 298 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più).

Segna il passo dopo molti giorni l'incidenza di casi su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata, in cui si sono registrati 439 nuovi positivi, l'incidenza è lievemente scesa da 195,28 a 192,55. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 6.272 di cui 3.487 nel percorso diagnostico e 2.785 nel percorso guariti (12,6% di positivi), ai quali vanno aggiunti 1.801 test antigenici (146 positivi rilevati).

Oggi in Puglia si registrano 305 nuovi casi di Coronavirus (1,3% di 22.688 test) e tre morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 36 in provincia di Bari, 14 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 32 in quella di Brindisi, 107 nel Foggiano, 76 nel Leccese, 39 in provincia di Taranto. Delle 4.250 persone attualmente positive 131 sono ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva.

In Basilicata 41 nuovi positivi; 19 in Molise.

