Roma, 1 dicembre 2021 - Via libera dell'Aifa al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. Durante la prima giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni.

Vaccino anti-Covid ai bambini, si parte il 23 dicembre

La vaccinazione dei più piccoli? "Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti ad iniziare la somministrazione", ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Pensate di vaccinare i bambini il 25 di dicembre? "Questo assolutamente no, l'importante è esser pronti".