Roma, 19 ottobre 2021 - Consueto appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive saranno diffusi nel tardo pomeriggio. Oggi è martedì e di conseguenza, come solitamente accade dopo il weekend, dovrebbero salire i tamponi processati e con essi il numero di nuovi casi. Ma con l'introduzione del green pass obbligatorio sul lavoro le cose potrebbero cambiare: negli ultimi giorni, infatti, c'è stato un boom di tamponi, necessari per ottenere la certificazione verde se non si è vaccinati, che potrebbe affievolire l'effetto weekend. Intanto continuano le proteste 'no green pass' al porto di Trieste: dopo lo sgombero del Varco 4 e gli episodi violenti di ieri sera, oggi le manifestazioni sono pacifiche. "Penso che sia il momento di abbassare la temperatura e la tensione", ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al proposito.

Sommario

Se in Italia l'andamento della pandemia sembra essersi stabilizzato, il Covid è tornato a correre in Gran Bretagna, dove, probabilmente a causa dell'allentamento troppo rapido delle misure restrittive, da giorni si registra un boom di contagi (ieri quasi 50mila). Le cose vanno ancora peggio in Russia, dove oggi è stato raggiunto un nuovo drammatico record di morti: sono state ben 1.015 le vittime nelle ultime 24 ore. Per arginare la pandemia si pensa di reintrodurre una serie di restrizioni definite "difficili, ma necessarie" dal primo ministro Mikhail Mishustin.

Regioni / Veneto

Il Veneto registra 294 contagi Covid nelle ultime 24 ore e 5 decessi. Il dato degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 475.138, quello delle vittime a 11.807. Scende, dopo la ripresa di ieri, il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.817 (-190). Il dato negativo è la risalita dei dati ospedalieri, per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 193 (+11), mentre resta invariato quello delle terapie intensive, 36.

Altri due morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore: il totale delle vittime sale dunque a 7.237 persone dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono stati 150, mentre i guariti 213. Scendono quindi gli attualmente positivi che sono 5.225 (-1,2% su ieri, dato in moderata ma costante discesa). Tra loro i ricoverati sono 231 (-2 persone il saldo giornaliero su ieri pari al -0,9%) di cui 23 in terapia intensiva (-1 persona il saldo pari al -4,2%).

Oggi in Puglia sono stati registrati 127 casi di Covid su 23.197 test effettuati. Sono stati 3 i decessi. Attualmente sono 2.101 le persone positive, 128 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.475 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,52%. Sono inoltre 24.796 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 46 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

Record di test antigenici nelle ultime 24 ore in Umbria: ne sono stati analizzati 11.920 ai quali si aggiungono 1.864 tamponi molecolari (tasso di positività allo 0,33%). Scendono intanto a 37, quattro in meno, i ricoverati, di cui 4 (-1) nelle terapie intensive. Il bollettino odierno segnala altri tre morti, 46 nuovi positivi e 18 guariti. Gli attualmente positivi salgono quindi a 566, 25 in più rispetto a ieri.

In Alto Adige 67 positivi nelle ultime 24 ore. Quarantasei nuovi casi in Abruzzo, 15 in Basilicata, solo uno in Molise. In Sardegna un decesso e 12 contagi.