Trieste, 18 ottobre 2021 - Il Varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato dai manifestanti che lo bloccavano da venerdì scorso. I portuali e i non green pass si sono spostati nel centro di Trieste, giungendo in piazza Unità d'Italia.

La polizia stamattina, prima ha invitato i manifestanti a lasciare libero il passaggio: "Signori siete invitati a lasciare l'area portuale", poi ha fatto intervenire le camionette con gli idranti. Mentre le forze dell'ordine avanzavano un gruppo di portuali si è seduto terra, spalleggiato da alcune centinaia di no vax. Al grido "Libertà, libertà" e "Vergogna, vergogna", alcuni portuali si sono inginocchiati. E' stata anche tentata una trattativa tra i rappresentanti della protesta e le forze dell'ordine, servita a poco. A loro un dirigente della polizia ha spiegato: "Dovete liberare il porto per favore, voglio evitare che vi facciate male". Stefano Puzzer, leader del coordinamento dei portuali, era in lacrime seduto a terra con gli altri occupanti. "Sono triste. Sono triste per queste persone. Stiamo pregando. Siamo tutti qui tranquilli" ha detto, tenendo la mano di un manifestante che stringeva un rosario.

La polizia quindi ha proceduto con lo sgombero lanciando diverse cariche di alleggerimento, con idranti e scudi. Gli agenti hanno fatto allontanare i manifestanti, e si è arrivati a scontri corpo a corpo. Le forze dell'ordine hanno usato i manganelli per spingere i manifestanti e il lavoratori no green pass verso l'uscita del porto. Nei tafferugli alcuni partecipanti alla protesta sono stati fermati dagli agenti, e si registrano anche dei feriti. Mentre indietreggiavano i portuali hanno formato un cordone separando i no green pass dalla celere, allo stesso tempo molti manifestanti hanno iniziato a lasciare la zona.

Per disperdere gli ultimi gruppi di no vax la polizia ha caricato ancora e sparato i lacrimogeni. La folla è quindi arretrata ulteriormente su via dei Campi Elisi. Qui i no green pass stanno usando dei cassonetti della spazzatura per fermare i mezzi delle forze dell'ordine.

I no green pass e i portuali si sono ricompattati in un lungo corteo, dirigendosi verso il centro città. C'è anche Stefano Puzzer, uno dei primi portavoci dei portuali. Dal coordinamento lavoratori portuali Trieste è arrivato un comunicato che "condanna con molta forza l'odierno pesante intervento delle forze dell'ordine con idranti, manganelli e lacrimogeni contro una pacifica folla di manifestanti al varco IV del porto di Trieste. Una folla assolutamente pacifica, che in nessun momento aveva impedito il libero transito da e per il porto attraverso il Varco IV".

Il corteo anti green pass ha raggiunto piazza Unità d'Italia, il cuore di Trieste e sede di Prefettura, Municipio e palazzo della Regione. I portuali sono insieme a migliaia di manifestanti giunti da tutta Italia. Ma il corteo non si è fermato in piazza Unità d'Italia e si sta muovendo ancora. Il traffico di varie strade resta bloccato, e non è stato ancora comunicato quale sia la meta finale della protesta.

La Questura fa sapere che dopo gli scontri è al vaglio la posizione di 5 persone. Inoltre nell'azione di sgombero un agente del reparto mobile è rimasto ferito, ma non sono state comunicate le sue condizioni di salute.

A Genova invece questa mattina è tornato accessibile il porto, bloccato negli scorsi giorni da lavoratori e manifestanti contro il green pass. Sul posto sono arrivati all'alba mezzi della polizia e dei carabinieri ma non è stato effettuato alcuno sgombero.

Regolare anche l'affluenza stamane ai varchi del porto di Venezia. Non si registrano proteste. Sit in invece al porto di Ravenna in solidarietà ai colleghi Trieste, ma solo poche persone e si è già sciolto.



