Roma, 3 settembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Intanto in mattinata sono arrivate le anticipazioni del monitoraggio Iss: l’indice Rt è in leggero calo e torna, la prima volta dal 16 luglio, sotto l’1, mentre cresce l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti. Dati che, assieme ai numeri su ricoveri e terapie intensive, verranno presi in considerazione nella consueta cabina di regia del pomeriggio che disegnerà la nuova mappa dell’Italia con i colori delle regioni: la Sicilia mantiene tutti e tre i parametri oltre la soglia prevista e resta in zona gialla. Occhi puntati su Sardegna che dovrebbe salvarsi per l’occupazione dei posti letto in area medica e Calabria.

Sindrome infiammatoria multisistemica, Ema valuta se esiste rischio con vaccino Covid

Intanto ieri la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi ha riacceso la discussione su green pass e vaccini. Draghi ha assicurato che la certificazione verde verrà estesa e non ha escluso l’obbligo vaccinale. Parole che hanno scatenato reazioni differenti nelle forze politiche, sindacati e virologi. E oggi Giorgio Palù, presidente dell'Aifa ha assicurato: “Se anche l'obbligo dovesse arrivare dopo Natale, sicuramente, sarebbe ancora utile" perché, sottolinea: "Ricordiamo che tra gli over 50 abbiamo più di 4 milioni che non si vaccinano: non solo no vax, ma anche esitanti".

Regioni / Veneto

Sono da giorni su un plateau dal quale non accennano a scendere i dati del Covid in Veneto, anche oggi alle prese con un numero importante di nuovi positivi, 637 nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 456.975. Si contano anche due vittime. Il dato dei decessi raggiunge quota 11.693. È contenuto invece l'aumento dei soggetti positivi in isolamento, 13.079 (+23). Sempre basso il tasso di occupazione negli ospedali: oggi sono 225 (-6) i ricoverati nelle are mediche, e 54 (-1) quelli nelle terapie intensive.

Sono 525 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano altri due decessi. Continua il calo dei ricoveri, oggi sono 456 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (+3), dove si continua a registrare un trend in aumento. Gli attualmente positivi sono 10.846, -0,7% rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a quota 255.070 (+598). Oggi sono stati eseguiti 9.069 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo. Complessivamente 10.390 persone sono in isolamento a casa (-70).

"Oggi - scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - su 7419 tamponi nel Lazio e 12.199 antigenici per un totale di 19.618 test, si registrano 430 nuovi casi positivi (+26), sono 117 i casi in meno rispetto a venerdì 27 agosto, 8 i decessi (+4) compresi i recuperi, 446 i ricoverati (-4), 67 le terapie intensive (+1) e 589 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 201. Il monitoraggio settimanale conferma Rt in calo. Stabili dati su ospedalizzazione".

In Campania, su 17.591 test effettuati, sono 369 i nuovi positivi di oggi. Si registrano 2 nuovi decessi (nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 25 i ricoverati in terapia intensiva e 347 quelli nei reparti di degenza.

Oggi 338 nuovi casi positivi e 3 decessi causati dal Covid-19 in Puglia. Le province di Lecce e Barletta-Andria-Trani registrano il numero più alto di nuovi contagi, rispettivamente 115 e 111. Seguono Bari (+52), Foggia (+20), Taranto (+17) e Brindisi (+8) mentre di 9 casi non è nota la provincia di residenza e 6 riguardano residenti fuori regione. Attualmente le persone positive sono 4.383 di cui 20 in terapia intensiva. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, i casi totali sono 264.399 a fronte di 3.327.048 test eseguiti, 253.299 sono le persone guarite e 6.717 quelle decedute.

Nelle ultime 24 ore, su 3.846 tamponi eseguiti, le persone risultate positive al Covid-19 sono state 298 in Calabria. In totale sono 183 i positivi ricoverati, 169 in reparto e 14 in terapia intensiva.

Si registrano oggi 269 ulteriori casi confermati di positività al Covid in Sardegna, 1 decesso nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24, 1 in piu' rispetto a ieri, mentre in area medica sono 227. Sono 6.835 i casi di isolamento domiciliare.

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli-Venezia Giulia su 4.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi, mentre su 3.703 i test rapidi antigenici eseguiti i nuovi positivi sono 19. L'ammontare totale dei nuovi casi rispetto a ieri è 138 e non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, rimangono 53 gli ospedalizzati in altri reparti. In totale le persone attualmente in isolamento sono 1.259.

Umbria

Stabile il numero dei ricoverati per il Covid in Umbria, 51, 6 dei quali nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 120 nuovi positivi, che portano il numero complessivo 1.690. Sono stati analizzati 1.853 tamponi e 4.154 test antigenici.

In Alto Adige i nuovi positivi sono 83, in Basilicata 61 con una vittima, in Molise 26 e in Valle d'Aosta 3. L' Abruzzo è l'unica regione dove scende il numero di nuovi positivi, 87 rispetto ai 152 di ieri.