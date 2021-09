Roma, 4 settembre 2021 - Arrivano i primi dati di oggi del bollettino del ministero della Salute sul Covid in Italia. I contagi da Coronavirus di questi giorni restano abbastanza stazionari (qui il bollettino completo del 3 settembre) ma soprattutto si registra un calo dei ricoveri. Intanto si va verso il vaccino obbligatorio in autunno. E, sempre oggi, l'azienda farmaceutica Moderna ha fatto sapere di aver presentato all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) i dati per l'approvazione condizionata alla commercializzazione (CMA) per la valutazione di una dose di 50 gr per il richiamo (terza dose) del suo vaccino.

In attesa di una stretta del Green pass, l'Italia al momento non cambia colore, ma aumentano le regioni classificate a rischio moderato: 17, con la Sicilia che spicca per aumento contagi. Scende invece l'indice Rt. Bianchi e Speranza prospettano la possibilità di non indossare la mascherina nelle classi a scuola dove gl studenti sono tutti vaccinati, anche se i presidi paventano il rischio "emarginazione". I no-vax/no-pass studiano intanto nuove manifestazioni di protesta.

Sono 645 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale delle infezioni a 457.620, e 5 i decessi, con le vittime che salgono a 11.698. I tamponi effettuati nelle 24 ore sono 49.072, di cui 12.501 molecolari e 36.571 antigenici, con un'incidenza dei casi dell'1,31%. Gli attuali positivi scendono a 12.966 (-113). diminuiscono anche i pazienti negli ospedali, con 220 ricoverati in area non critica (-5) e 51 (-3) in terapia intensiva.

Sono 491 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (485 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), che portano a 273.434 i casi registrati dall'inizio della pandemia. L'età media dei 491 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa. Oggi si registra un nuovo decesso, che porta il totale a 7.028. Crescono complessivamente i ricoveri: sono 459, 3 in più rispetto a ieri, di cui 59 in terapia intensiva, stabili. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531 (93,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.875, +0,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.416 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (26 in più rispetto a ieri, più 0,3%). Sono 12.295 (67 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva per contatti con contagiati. Riguardo alle singole province Firenze registra 139 casi in più rispetto a ieri, Prato 71, Pistoia 69, Massa Carrara 10, Lucca 35, Pisa 46, Livorno 34, Arezzo 31, Siena 38, Grosseto 18.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 171 nuovi casi di Covid-19, l'11,4% rispetto ai 1.499 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 11,3% con 172 casi su 1.523 tamponi); per il quarto giorno consecutivo è sceso il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 68,60 (ieri era a 74,26). Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 111.253. Gli ultimi casi sono stati individuati 25 in provincia di Ancona, 53 in provincia di Macerata, 31 in quella di Pesaro-Urbino, 18 nel Fermano, 32 nel Piceno e 12 fuori regione. Questi casi comprendono 33 soggetti sintomatici, 52 contatti stretti con positivi, 49 contatti domestici, 3 rilevati in ambienti di lavoro, 2 in ambienti di socialita' e 1 extra-regione; 31 casi sono oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 24.893 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 34.709 in provincia di Ancona, 23.369 in quella di Macerata, 11.323 nel Fermano e 12.271 nel Piceno; inoltre, sono 4.688 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

In Sardegna sono 173 i nuovi casi di Covid accertati, su 2.684 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.388 test, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala due nuove vittime, fra le quali un uomo di 53 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia sale cosi' a 1.590.

Sono saliti a 53 i ricoveri per Covid nell'ultimo giorno in Umbria (erano 51 venerdì), otto dei quali (due in più) in terapia intensiva. I guariti nelle utlime 24 ore sono 114, ma si registra un altro decesso (1.434 in tutto dall'inizio della pandemia). I nuovi casi di positività accertati sono 100.

Ieri, in Basilicata, sono stati processati 1.151 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 (e tra questi 44 sono residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 41 guarigioni, 38 riferite a residenti in regione.