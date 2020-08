Roma, 5 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia dopo i dati in risalita di ieri. Osservati speciali restano i vari focolai, l'ultimo in ordine di tempo quello in un'azienda agricola nel Mantovano, dove si sono registrati 97 positivi. Intanto, dall'Oms arriva il grazie al ministro della Salute, Roberto Speranza, per il "suo forte sostegno". "La tua leadership e umiltà sono fonte di ispirazione per altri Paesi che stanno imparando e agiscono in base all'esperienza dell'Italia", scrive su Twitter il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'epidemia non arresta la sua corsa nel resto del mondo: I casi totali sono oltre 18,5 milioni, i morti hanno superato quota 700mila. Il ministro Speranza ha ribadito la necessità del metro di distamza al chiuso salvo eccezioni come a bordo degli aerei.

Il bilancio di oggi, 5 agosto

La tabella regione per regione

Lombardia

Si attendono i dati odierni sui contagi e sulle vittime da Coronavirus in Lombardia. Intanto, "i cittadini ancora positivi al virus sono una percentuale molto bassa e probabilmente poco o per nulla contagiosi", spiega il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, commentando l'esito della campagna di screening con test sierologico condotta in Bassa Valle Seriana, su richiesta di Regione Lombardia. Dallo studio, infatti, è emerso che in media la quota di positività complessiva è pari a 41,8%; a Nembro i positivi sono il 48,8% dei testati. L'esito dell'analisi massiva, ha aggiunto il sindaco, "permette ora di offrire una immagine più chiara della situazione epidemiologica del nostro territorio. Pensiamo che possa aiutarci ad affrontare i prossimi mesi con una conoscenza più approfondita che potrà costituire la base per ulteriori ricerche scientifiche, che migliorino la nostra comprensione del virus e la nostra capacità di risposta".

Veneto

Nessun nuovo decesso in Veneto nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus. Il totale delle morti rimane fermo a 2.077. Cresce il numero dei tamponi positivi, passati da 20.253 a 20.294, il totale dei nuovi contagiati sale da 11 a 32 (13 solo a Venezia) e i casi attualmente positivi da 1.065 a 1.067.

Lazio

Oggi nel Lazio si registrano 12 casi e un decesso. Di questi 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da Senegal.

Le altre Regioni

In Toscana nelle ultime 24 ore si sono registrati 11 nuovi casi di Coronavirus. Nelle Marche, invece, 6 nuovi contagi e un giocatore della Hotsand Macerata, squadra che milita nel campionato di serie A1 di baseball, è risultato positivo al Covid19. In Basilicata un caso positivo su 274 tamponi processati. In Puglia 23 nuovi contagiati, nessun morto e 24 ricoverati. L'Abruzzo registra 19 nuovi casi positivi.

