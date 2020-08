Roma, 4 agosto 2020. L'auspicio è quello di una riconferma dopo che ieri il giornaliero bollettino sui dati aggiornati del Coronavirus in Italia ha certificato un calo dei nuovi casi di Covid-19 (qui il bollettino del 3 agosto). C'è dunque attesa per il bollettino che sarà diramato oggi dal Ministero della Salute con i nuovi dati aggiornati sui nuovi contagi, sui deceduti, sui ricoverati prima fra tutti quelli delle terapie intensive.

Importante che si mantenga un trend di contagiati stabile verso il basso considerato che negli Usa e in America Latina la pandemia continua a galoppare e nel resto dell'Europa ci sono Paesi con numeri in crescita (come il Belgio e la Francia) che temono l'arrivo di una seconda ondata. In molte città della Francia mascherine obbligatorie anche all'aperto.

I dati di oggi 4 agosto

Qui troverete i dati di oggi

La tabella delle Regioni

Qui troverete i dati regione per regione

Marche

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati accertati 2 nuovi casi, entrambi in provincia di Pesaro-Urbino, rispetto ai 485 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi e 669 in quello dei guariti (1.154 in totale). Il totale dei casi positivi finora accertati è salito a 6.887, il 6,81% rispetto ai 101.121 tamponi processati.

Toscana

In Toscana sono 10.519 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Rispetto a ieri un decesso.

Lazio

Il Lazio registra oggi 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Peru' e un caso dal Bangladesh. Intanto viene lanciata l'iniziativa "Mask Lazio, su la maschera, giù i contagi"

Veneto

Altri 20 nuovi casi si registrano in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino regionale, che porta il totale dei contagiati a 20.253. Vi è una nuova vittima, che porta il totale a 2.077. Gli attuali positivi sono 1.065, 14 in più rispetto a ieri.

Abruzzo

In Abruzzo salgono a 3.401 i casi di Covid-19 diagnosticati dall'inizio dell'emergenza. Ne sono stati registrati altri tre, sulla base dei test test eseguiti. 19 i pazienti ricoverati.

Puglia

In Puglia nessun decesso è stato provocato dal virus e il numero dei morti complessivo è fermo a 553. Il numero dei positivi accertati sale a 131 unità, 22 dei quali sono in ospedale. I guariti sono 3971.

Le altre regioni

Nessun nuovo caso in Basilicata, sette nuovi casi in Alto Adige.

Le notizie del giorno

La giornata è stata caratterizzata da tre notizie sul fronte giudiziario: provengono da Napoli, Milano e da Como. A Napoli la Procura ha aperto un'indagine sugli ospedali Covid della Campania: ci sono 4 indagati tra cui una fedelissima del governatore Vincenzo De Luca. A Como i Nas hanno sequestrato nelle Rsa qualcosa come 363 cartelle di pazienti deceduti. A Milano nel caso camici ilgovernatore della Lombardia, Attilio Fontana scarica il cognato. Intanto a Lampedusa migranti sbarcati sono stati trasferiti su una nave quarantena. Nelle Marche in provincia di Pesaro focolaio a Montecopiolo dopo una festa: 36 contagiati, tamponi a tutti i residenti.