Roma, 18 giugno 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronaviurs in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto in Germania 7mila persone sono state messe in quarantena dopo la scoperta di nuovi focolai, sarebbe invece sotto controllo quello di Pechino. E infuria la polemica per i festeggiamenti a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia, l'Oms ha definito "sciagurati" i caroselli in strada e il mancato distanziamento sociale.

Speciale Coronavirus

Il bilancio del 18 giugno

Lazio

"Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e di questi nessun caso è riferibile ad un focolaio. Tutti i casi sono scollegati tra loro. Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 47 i guariti nelle ultime 24 ore, raggiungendo un totale complessivo di 6.167 che sono ormai sei volte il numero degli attuali positivi". A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, specificando che "proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine".

Piemonte

Oggi 31 nuovi contagi in Piemonte, dei quali 26 asintomatici. Sale a 23.102 invece il numero dei guariti dal Coronavirus, grazie ai nuovi 208 casi comunicati dall'Unità di crisi della Regione. I nuovi decessi sono 6, per un totale di 4.032. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 25; negli altri reparti sono 397 (-51). Le persone in isolamento domiciliare sono 1868, i tamponi diagnostici finora processati 380.395, di cui 209.940 risultati negativi.

Liguria

Sette nuovi contagi, 4 decessi e 52 guariti. Sono i dati salienti del bollettino odierno emesso da Regione Liguria sull'emergenza Coronavirus. Complessivamente i positivi sono 1833, in calo di 49 unità. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 1534, mentre i guariti sono complessivamente 6534. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1505 tamponi, 132.375 ad oggi.

Campania

Un nuovo caso di positività al Covid-19 registrato nelle ultime 24 ore in Campania, su 1448 tamponi esaminati ieri. Il totale dei contagi sale così a 4.615 su 259.655 tamponi, eseguiti dall'inizio dell'emergenza. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. I decessi per Covid-19 sono 431, lo stesso numero di ieri.

I numeri delle regioni

(Tabelle Pdf dopo le 18)

Provincia per provincia

(Tabelle Pdf dopo le 18)

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, critiche alla festa di Napoli. "Caroselli? Sciagurati". E Salvini: "De Luca?

Coronavirus, Germania: nuovi focolai, 7mila in quarantena. Pechino: "Rischiata Wuhan"

Recovery Fund, Merkel: "Trovare accordo entro luglio"