Roma, 17 agosto 2020 - L'Italia cerca di arginare il Coronavirus e di evitare una seconda ondata. Nuove indicazioni sul trend dell'epidemia arriveranno dal bollettino di oggi, 17 agosto, del ministero della Salute con i numeri su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Intanto spuntano focalai un po' in tutto il Paese (è di oggi per esempio il caso di Porto Rotondo) e arrivano i primi tamponi positivi dai test effettuati all'aeroporto di Fiumicino. "In Italia, se andiamo a guardare rispetto a due-tre settimane fa, i casi si sono triplicati, ma originano principalmente da trasmissione endogena, e sono sicuramente importanti. L'Italia non sta in una bolla impermeabile rispetto a quanto succede del mondo", ha affermato il prof. Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, interevendo a 'Timeline' su Sjy Tg24. "Nel resto del mondo nelle ultime settimane abbiamo 2-3mila casi al giorno, ed è chiaro - ha aggiunto Crisanti - che il nostro Paese non poteva rimanere esente da questa problematica. Adesso si stanno pendendo provvedimenti per i rientri dai paesi un po' più a rischio, e questa è una componente importante". Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ad 'Agorà estate' su Raitre, ha sottolineato: "Bisogna continuare a investire sulla quarantena più che sul tampone. Chi arriva da zone particolarmente endemiche, deve fare la quarantena".

"Rimbalzo superiore alle attese" L'infettivologo: contenere i focolai

Covid, dati e tabelle

A breve i numeri aggiornati e il Pdf

Lombardia

Ci sono 43 nuovi positivi in Lombardia (ieri erano 61) secondo il bollettino quotidiano della Regione. Di questi 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico. Oggi non si registra alcun decesso (ieri se ne erano registrati 3). I tamponi effettuati sono 4.174. In aumento il numero dei guariti/dimessi, +85 (ieri 38), per un totale complessivo di 75.248 casi, di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti. Un nuovo caso in terapia intensiva, mentre nessun nuovo ricovero in 'non in terapia intensiva'. Sono 10 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 3 a Milano città. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia.

Veneto

Sono 46 i nuovi casi di contagio in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 21.256. Stabile il conteggio delle vittime, 2.096 (tra ospedali e case di riposo). Leggero incremento invece (+2) dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 119, mentre è fermo quello delle terapie intensive, con 5 ricoverati. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 1.634.

​Toscana

In Toscana sono 10.854 i casi di positività al Coronavirus da inizio epidemia, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,2% dei casi totali). L'età media dei 21 casi odierni e' di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 43% e' risultato asintomatico, il 29% pauci-sintomatico , il 24% con sintomi lievi. Un caso dei 21 presenta sintomatologia severa. Sono 11 i casi rientrati dall'estero, di cui 9 per motivi di vacanza. Gli attualmente positivi sono oggi 687, +3% rispetto a ieri.

Marche

Nelle Marche sono stati accertati, nelle ultime 24 ore, 8 nuovi casi su un totale di 420 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi; nella stessa giornata ne sono stati effettuati anche 226 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono stati localizzati uno in provincia di Pesaro-Urbino, uno in provincia di Fermo e sei in provincia di Ascoli Piceno.

"Tutti in classe, ma con la mascherina". L’ira dei presidi: i nuovi banchi non ci sono