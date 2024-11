Bimba uccisa a Caivano. Senza tomba dopo 10 anni

"Sono passati 10 anni e aspetto ancora il loculo promesso per mia figlia. Non è giusto. Fortuna meritava rispetto in vita e ora merita dignità anche nella morte", dice Mimma Guardato, madre di Fortuna Loffredo, ’Chicca’, la bimba di 6 anni uccisa nel 2014, gettata da un terrazzo di un palazzo del Parco Verde di Caivano dopo essere stata vittima di abusi. Per la sua morte Raimondo Caputo, convivente di una vicina di casa, è stato condannato all’ergastolo per omicidio e violenza sessuale.