Berlusconi, nel nome della famiglia: Marina lady di ferro e il delfino Pier Silvio. Cinque figli, 16 nipoti

Milano, 13 giugno 2023 – L’annuncio della nascita di Tommaso Fabio era stato dato dallo stesso Silvio Berlusconi, in Parlamento, lo scorso 26 ottobre: "Tre ore fa è nato il mio nipotino. Evviva". Il secondogenito di suo figlio Luigi e della moglie Federica Fumagalli è l’ultimo arrivato nella grande famiglia del "patriarca": cinque figli, 16 nipoti, un impero imprenditoriale, una galassia di attività e un patrimonio che sfiora i quattro miliardi di euro da spartire.

Una famiglia popolosa che affonda le radici nel 1966, anno di nascita della primogenita dei neosposi Berlusconi e Carla Dall’Oglio. Marina, all’anagrafe Maria Elvira, che ha preso le redini di Mondadori e di Fininvest con il ruolo di presidente, è stata più volte indicata come possibile erede anche nell’arena della politica. Voci sempre smentite dalla diretta interessata. Negli anni turbolenti delle inchieste e dei processi, Marina è sempre stata al fianco del padre anche come consigliera e confidente, muovendosi dietro le quinte. Ed è stata la prima della famiglia a rilasciare una pesante dichiarazione quando a febbraio l’ex premier è stato assolto nel processo Ruby Ter, parlando di una "persecuzione" e di un "furioso accanimento ideologico da una piccola ma potente parte della magistratura".

Il secondogenito Pier Silvio, nato nel 1969, compagno di Silvia Toffanin, dopo aver iniziato a farsi le ossa nel 1992 nel marketing di Publitalia sta portando avanti il ramo televisivo e media dell’impero, con il ruolo di amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset. La terza figlia, Barbara, è nata nel 1984 dalla relazione fra Silvio Berlusconi e l’attrice Veronica Lario, conosciuta nel 1980. È stata vicepresidente e ad con delega alle funzioni sociali non sportive del Milan. Nel 2018, quando il club rossonero era ormai da tempo passato di mano, si è dimessa da Fondazione Milan per seguire "nuovi progetti lavorativi". Eleonora, nata nel 1986, è l’unica a non sedere nel cda di Finivest. Studi alla St. John University di New York, impiego nelle aziende di famiglia, tre figli.

Il 34enne Luigi, invece, laureato alla Bocconi, è ora amministratore unico della società B Cinque e presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima Spa, dove detiene un terzo del capitale. Investe in startup tecnologiche, è stato vicinissimo al padre nei giorni del ricovero al San Raffaele. Una famiglia allargata che ha visto aggiungersi una schiera di nipoti da quando, nel 1990, Pier Silvio è diventato papà di Lucrezia Vittoria, che nel 2021 ha reso lui nonno e l’ex premier bisnonno.