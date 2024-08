Bayesian, tac e autopsie sulle vittime: caccia alla verità sul naufragio. A Palermo arrivato un mezzo disinquinante

Palermo, 30 agosto 2024 – Proseguono le indagini per far luce sulle cause del naufragio del mega yacht Bayesian, al largo di Porticello, costato la vita a sette delle 22 persone che si trovavano a bordo: il magnate inglese Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah, l'avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, il banchiere Jonathan Bloomer e la moglie Judith e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Domani pomeriggio i consulenti della Procura di Termini Imerese effettueranno le Tac sulle salme delle vittime.

Il Bayesian affondato al largo di Porticello

Il pool, coordinato da Antonina Argo, docente di Medicina legale, effettuerà gli esami nell’istituto del Policlinico di Palermo. Mentre da lunedì si svolgeranno le autopsie. I primi ad essere esaminati saranno i corpi di Jonathan Bloomer e della moglie Judith Elizabeth, il giorno successivo, martedì, toccherà ai coniugi Morvillo, l'avvocato Cristopher e la moglie Neda. Mercoledì le autopsie saranno effettuate sui resti di Mike Lynch e della figlia Hannah e infine giovedì sul cuoco Recaldo Thomas, unica vittima sui dieci componenti dell'equipaggio. Gli altri sei che hanno perso la vita erano invece tutti passeggeri: Lynch era il proprietario di fatto dell'imbarcazione e sul Bayesian viaggiava anche la moglie, Angela Bacares, formale titolare del veliero, sopravvissuta perché subito salita in coperta quando la barca aveva iniziato a inclinarsi.

Hannah Lynch con il padre Mike, entrambi morti nel naufragio del Bayesian (Afp)

Parallelamente proseguono le operazioni di monitoraggio ambientale sul sito sul cui fondale giace il relitto del Bayesian: a coordinarle è la Guardia Costiera, che intende scongiurare eventuali fuoriuscite di idrocarburi dallo scafo. A scopo precauzionale è presente anche un mezzo disinquinante privato in grado di intervenire immediatamente – nel caso si rilevasse la presenza di idrocarburi – con panne galleggianti. E' stato messo a disposizione dalla proprietà del Bayesian ed è coordinato dalla Guardia Costiera. L'attività di monitoraggio ambientale viene effettuata anche dall'alto con aerei Atr 42 della Guardia costiera, dotati di sistemi infrarossi e che periodicamente durante l'attività operativa effettuano sorvoli sull'area dell'affondamento del Bayesian.

Vigili del Fuoco al lavoro a Porticello dopo il naufragio del Bayesian

Ci sono poi i controlli effettuati in collaborazione tra Guardia costiera e Agenzia europea per la Sicurezza marittima (Emsa) tramite il "Clean Sea Net", sistema satellitare di rilevazione di potenziali inquinamenti marini. "Al momento – si legge in un comunicato – tutti i riscontri hanno dato esito negativo e non si registrano tracce di inquinamento da idrocarburi, né pericoli per l'ambiente marino circostante. La Guardia costiera continuerà a monitorare l'area, pronta ad attivare tutte le risorse disponibili nel caso venissero rilevate presenze di sostanze inquinanti in mare".