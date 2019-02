Roma, 14 febbraio 2019 - Dramma a Genzano, sui colli di Roma. Una bambina di circa 2 anni è stata picchiata dal compagno della madre, a poco più di due settimane dalla tragedia del piccolo Giuseppe a Cardito. La vittima è stata trasportata ieri sera in gravi condizioni all'ospedale Bambin Gesù. La piccola è in pericolo di vita: presenta diversi traumi ed ecchimosi, è stata ricoverata in prognosi riservata. A quanto si apprende, ha riportato un ematoma cerebrale. A chiedere i soccorsi è stata la madre che ha riferito alla polizia come a picchiare la figlia sarebbe stato il suo compagno. L'uomo, un 24enne italiano, è stato arrestato.

I FATTI - La piccola è giunta all'ospedale di Genzano in serata in braccio alla donna, una 23enne italiana, ma la struttura attualmente è chiusa, perciò la vigilanza ha dato l'allarme e la bambina è stata portata all'ospedale dei Castelli da cui poi è stata trasferita al Bambino Gesù. Nel frattempo sanitari, sospettando le violenze domestiche, hanno avvisato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza della madre che ha puntato il dito contro il compagno. L'uomo, con precedenti di polizia ma non dello stesso genere, è stato prontamente rintracciato dalle forze dell'ordine. Arrestato, è accusato di tentato omicidio.

"Un raptus, non volevo"

"È stato un raptus, non volevo", ha dichiarato alla polizia il 24enne. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era da solo in casa con i quattro figli della donna, quando si è scagliato contro la bambina. Oltre a ecchimosi e graffi sul volto avrebbe anche segni di morsi. La coppia pare convivesse da due mesi e già in passato la piccola avrebbe subito percosse. Quando la madre è rientrata in casa e ha visto la figlia in gravi condizioni l'ha presa e portata fin davanti al cancello dell'ospedale di Genzano.