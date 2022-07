Incidente a Ibiza per Bagnaia. "Positivo all'alcol test dopo un'uscita di strada in auto"

Roma, 5 luglio 2022 - Non sono iniziate bene le vacanze per Francesco Bagnaia, autore di un'uscita di strada (senza conseguenze) ad Ibiza mentre era alla guida della sua auto. Ma il problema maggiore, secondo quanto riporta la stampa spagnola, il pilota della Ducati lo avrà con le autorità perché sarebbe risultato positivo al test dell'etilometro.

Il quotidiano locale El Periodico de Ibiza racconta che Pecco Bagnaia, in vacanza sull'isola spagnola durante la sosta della stagione MotoGP, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre di notte percorreva la strada di Ses Salines. Incidente senza conseguenze per il pilota italiano che sarebbe finito in un fosso all'altezza di una rotonda senza coinvolgere nessun altro veicolo.

Bagniaia era da solo in auto e, stando a quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe stato trovato dalle autorità locali intervenute sul luogo dell'incidente con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al consentito in Spagna.