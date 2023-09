Anagni, le monache di clausura: “Caro bollette, la provvidenza non basta. Ecco la nostra raccolta fondi”

Anagni (Frosinone), 22 settembre 2023 – La voce al cellulare è squillante, suor Vittoria è una delle 22 monache di Anagni che può uscire dal convento, infatti in sottofondo si sentono i rumori del mondo.

Suor Vittoria, domani sabato 23 settembre la Pro Loco ha organizzato una colletta alimentare per voi.

"Siamo davvero grate di questo, ormai anche la provvidenza non basta per far fronte a tutte le spese”.

Anche perché la povertà aumenta. Quali sono le vostre difficoltà?

"Prima di tutto il caro bollette. Acqua e gas ci costano migliaia di euro. Per questo la madre superiora ha diffuso una lettera tra gli amici”.

Che cosa chiede?

"Stiamo promuovendo una raccolta fondi per poter dotare il convento di un impianto fotovoltaico”.

In convento siete in 22.

"Sì, e altre due sorelle sono in arrivo. Io sono fra le 3 che non hanno fatto voto di clausura, per questo sto parlando con lei al telefono. In questo momento sono fuori per sbrigare alcune commissioni”.

Avete un rapporto speciale con la città dei Papi.

"Siamo qui dal XIII secolo, dai voti di Santa Chiara. Siamo uno dei monasteri più antichi d'Italia, l'ultimo rimasto nella provincia di Frosinone. Pensare che un tempo erano sette...”.