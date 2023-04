Allunaggio fallito Persi i contatti con la sonda giapponese

La Luna è un obiettivo difficile per i privati. A 4 anni dal fallimento della missione israeliana Beresheet, il lander Hakuto-R della piccola azienda giapponese ispace non ha più dato segni di vita, dopo una missione nella quale sembrava aver raggiunto tutti gli obiettivi prestabiliti. Ma l’ultimo e il più importante, l’allunaggio, non potrà essere confermato.

Dopo un momento di entusiasmo, quando mancavano pochi minuti all’allunaggio, è cominciata l’attesa per il nuovo segnale che avrebbe sancito il successo della missione. Volti sempre più tesi nel centro di controllo della missione a Tokyo, nel tentativo di ripristinare la comunicazione con il veicolo, ma non c’è stato nulla da fare.

"Non siamo in grado di confermare l’allunaggio", ha detto il fondatore e amministratore delegato della ispace, Takeshi Hakamada. Gli ultimi segnali dal lander sono stati ricevuti quando il veicolo si trovava a 90 metri dal suolo lunare e aveva ridotto la sua velocità a 33 chilometri orari.