Allerta meteo Genova e Liguria: martedì 8 ottobre il clou del maltempo. “Fino a 150 mm di pioggia”

Genova, 7 ottobre 2024 – Il maltempo investe la Liguria, dove già dalle 12 di oggi è in vigore un’allerta meteo per precipitazioni intense e rischio idrogeologico. L’avviso della Protezione civile per ‘rischio occasionale’ (allerta gialla) riguarda fiumi e torrenti delle province di Genova e La Spezia, e in parte Savona; non preoccupa invece l’Imperiese. Gli accumuli pluviometrici tenderanno ad aumentare con le ore, comunica Arpal (l’Agenzia ligure per la protezione dell’ambiente), quando la “convergenza fra venti caldi e uomini da sud est e venti freddi e secchi da nord” si farà più robusta: già da stasera potrebbero raggiungere livelli “più che significativi”.

Peggiorerà nella notte e nella mattinata di domani, martedì 8 ottobre, con “cumulate attese elevate”, tanto che le autorità potrebbero prolungare l’allerta dalla mezzanotte di oggi e innalzarla di livello (arancione/rossa). Si attende quindi una decisione sulle scuole, che in caso di criticità elevata domani potrebbero restare chiuse. Mercoledì 10 ottobre l’ondata di maltempo sulla regione dovrebbe concludersi.

Le previsioni in Italia

Le previsioni

Un’area di bassa pressione abbraccia la Liguria: sarà la causa di fenomeni anche intensi. 3bMeteo.com prevede “piogge e rovesci diffusi” anche a carattere temporalesco, sulla Riviera centrale e Riviera di Levante. Precipitazioni in intensificazione sulle Alpi, peggiora in serata anche sull’Appennino.

Accumuli di pioggia

Domani 9 ottobre il quadro potrebbe aggravarsi: su Genova le previsioni pluviometriche di 3bMeteo nella mattinata di oggi segnalavano 95,4 mm quando la media dell’intero mese di ottobre è di 153 mm (fonte iLMeteo.it). Sulla Liguria centro-orientale (come sulle vicine Versilia, Garfagnana e Lunigiana) non si escludono punte locali di oltre 100-150 millimetri.

L'allerta

L’allerta della protezione civile per oggi riguarda il rischio idrogeologico associato ai bacini liguri padani di Levante, bacini liguri marittimi di Centro, bacini liguri marittimi di Levante, bacini liguri padani di Ponente.