Alessandria, va a trovare la suocera nella casa di riposo e la uccide a coltellate. Poi si toglie la vita

Alessandria, 27 settembre 2023 – Un uomo e una donna sono morti, mercoledì mattina, nell'istituto Divina Provvidenza che si trova nella piazza omonima del quartiere Orti di Alessandria.

Secondo le prime informazioni trapelate dall'ambiente investigativo, un uomo in visita alla suocera ha colpito quest'ultima con un coltello per togliersi poi a sua volta la vita. La tragedia pare essersi consumata nel giardino della residenza per anziani.

Sono ancora molti gli elementi da accertare e da definire con chiarezza, sui quali stanno lavorando i carabinieri della compagnia e della sezione investigazioni scientifiche di Alessandria. In base alla segnalazione della centrale del 118, l'uomo avrebbe avuto circa 60 anni e l’anziana un'ottantina.