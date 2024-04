Aiuti alle testate per essere più competitive

In un momento come quello presente in cui il cigno nero della pandemia ha dato un’accelerazione alla transizione digitale, possiamo sostenere il pluralismo aiutando le testate a essere competitive su un mercato sempre più difficile. Credo che sia importante prevedere degli incentivi al upskilling e reskilling delle proprie risorse e alla transizione digitale in genere. Questo sostegno è particolarmente rilevante soprattutto per l’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sull’editoria.