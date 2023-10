Aggredì un giornalista:. Beppe Grillo assolto. Ma deve pagare i danni

Beppe Grillo è stato assolto al processo che lo vedeva imputato per violenza privata e lesioni nei confronti del giornalista Francesco Selvi. Ma dovrà pagare i danni. È quanto ha stabilito il giudice del tribunale di Livorno. A spiegare la sentenza è il legale di Selvi, l’avvocato Gian Claudio Emeri: il tribunale ha accertato la sussistenza dei fatti ma ha assolto Grillo in base all’articolo 131 bis del codice penale che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto. E all’accertamento della sussistenza del fatto si ricollega la condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi in separata sede e a una provvisionale di mille euro per Selvi. A favore di quest’ultimo, fissato anche un rimborso di 3.500 euro per le spese di costituzione come parte civile. Disposto, infine, il risarcimento del danno anche per Fnsi e Ordine dei giornalisti, a loro volta parti civili. I fatti per i quali Grillo è finito a processo risalgono al 7 settembre 2020 sulla spiaggia di Marina di Bibbona: il giornalista lo aveva avvicinato per una intervista per la ’Diritto e rovescio’ su Rete 4.