Maltempo, allagata l’A14: auto in coda tra Forlì e Cesena

Viabilità difficoltosa in provincia di Forlì-Cesena, a causa della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla zona. L’autostrada A14 è chiusa per allagamenti tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione sud e tra Rimini Nord e Faenza verso nord. Numerose auto ferme in coda proprio nel tratto tra Cesena e Forlì, in direzione Ancona.

Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni: Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Agli automobilisti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all'altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord.