A 95 anni e con il deambulatore. Dà fuoco all’anagrafe del Comune

Armata di diavolina e accendino, ha dato fuoco al portone dell’ufficio anagrafe del Comune di Misano Adriatico, nel Riminese. Poi è scappata, reggendosi al deambulatore. Protagonista del raid incendiario, scattato l’altro ieri verso le 21, una donna di 95 anni, da tempo in conflitto con l’amministrazione comunale per questioni, pare, di natura economica. A carabinieri e polizia locale è bastato poco per identificarla. Anche perché, solamente il giorno prima, l’anziana si era già presentata in municipio, litigando per l’ennesima volta con i dipendenti e annunciando ad alta voce di "voler dare fuoco al Comune". Per fortuna, i vigili del fuoco sono riusciti a domare in fretta il rogo, anche se le fiamme hanno danneggiato il portone. La 95enne, per la quale è ora in arrivo una denuncia, vive sola a breve distanza dal municipio, non ha parenti stretti ed è seguita da tempo dai Servizi sociali, oltre che da una amministratrice di sostegno. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, che si sono messi subito al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, l’anziana non sarebbe nuova a gesti simili.