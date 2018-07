Un articolo apparso sulla rivista Journal of Environmental Psychology spiega che per fare il pieno di energia: è sufficiente annusarne il profumo. Lo studio, a firma di un'equipe dello Stevens Institute of Technology, nel New Jersey, mette in risalto la capacità dell'olfatto di innescare sensazioni positive nel cervello grazie all'ausilio dell'effetto placebo.La ricerca è stata condotta sottoponendo 114 studenti a(Graduate Management Admission Test), un esame che serve a stabilire l'attitudine agli studi aziendali a livello universitario e post-universitario. I volontari sono stati divisi in due gruppi, uno dei quali è stato esposto al profumo di caffè per tutta la durata del test.L'esperimento ha messo in luce due aspetti degni di nota. Il primo è che i soggetti deliziati con l'aroma di caffè hanno ottenuto punteggi più alti nelle prove matematiche. In aggiunta, da una serie di altre domande specifiche è emerso che l'odore della bevanda, amplificando le loro aspettative sulla buona riuscita del test.Facendo uno più uno, i ricercatori hanno concluso che la fragranza di caffèin cui la crescita dell'aspettativa porta a un reale miglioramento delle prestazioni. L'ipotesi è stata rafforzata da un successivo sondaggio, nel quale 208 persone non coinvolte nel primo esperimento hanno confermato, che a differenza di altri odori, il profumo del caffè viene associato con l'idea di essere vigili e pieni di forze.I numeri ridotti dell'indagine suggeriscono la necessità di approfondire l'argomento su scala più ampia. Tuttavia, dicono gli scienziati, i risultati raccolti appaiono indicativi di come l'olfatto sia uno dei nostri sensi più potenti, e rappresenti un'area di studio. La coordinatrice della ricerca Adriana Madzharov spiega ad esempio che "i datori di lavoro, gli architetti, gli sviluppatori di edifici, i gestori di spazi commerciali e altri potrebbero usare profumi delicati per contribuire a plasmare l'esperienza dei dipendenti o dei visitatori all'interno di un ambiente".Leggi anche: