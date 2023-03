Visori e cubi interattivi Così si studia giocando

IMPARARE GIOCANDO si può. È da sempre il mito della didattica, ora, però, la tecnologia di connettività lo consente. Puntano a questo due soluzioni sviluppate da Vodafone per la scuola. L’obiettivo? "Accompagnare il processo di digitalizzazione della didattica. Il digitale consente di integrare modalità di apprendimento tradizionali con l’acquisizione di competenze orientate al futuro, fondamentali nel percorso di studio dei giovani", spiega Cinzia Campanella, responsabile soluzioni verticali per le aziende Vodafone Italia. Si tratta di "Vodafone LeARning", per un’esperienza di apprendimento personalizzata e immersiva, e di "Vodafone Mosaic", per promuovere l’inclusione scolastica di alunni con disabilità e disturbi cognitivi, autismo e fragilità. Queste soluzioni tecnologiche vanno nella direzione auspicata da “Scuola 4.0” il capitolo dedicato alla transizione digitale scolastica, inserito e finanziato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con il piano Scuola 4.0 il ministero dell’Istruzione ha scelto di destinare 2,1 miliardi di euro alla trasformazione di oltre 100mila aule tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento grazie a dotazioni digitali avanzate. "L’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento, grazie a un alto livello di personalizzazione e flessibilità delle soluzioni, consente di accrescere la cooperazione e le relazioni all’interno della classe, sia fra studenti sia fra studenti e docenti. Le...