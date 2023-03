Scenari, incontri e workshop: in vetrina il nostro agroalimentare

CONVEGNI, presentazioni di dati e aggiornamenti sul mercato. E ancora, workshop e incontri specializzati su tutto ciò che riguarda la marca del distributore. Sono tantissimi gli appuntamenti che costellano il programma della 19^ edizione di Marca by BolognaFiere. A partire dal convegno inaugurale, il 18 gennaio alle 10 e 15 (Gallery Hall pad. 21-22), dal titolo: ‘L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico della distribuzione moderna’, organizzato da Adm, Marca by BolognaFiere e The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Ipsos e Iri. Nel corso dell’evento, sarà presentato il XIX Rapporto Marca sull’evoluzione 2022 della Mdd (a cura di Iri Worldwide). In apertura interverrà il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari; a seguire, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida; il viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini; il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli; Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House-Ambrosetti e Gianmaria Marzoli, vicepresidente di Iri. Concluderà il convegno, Marco Pedroni, presidente di Adm. Nel pomeriggio, nella stessa location, appuntamento con l’iniziativa ‘Osservatorio packaging del largo consumo Nomisma: scelte sostenibili alla prova degli scenari inflattivi’, organizzato da Nomisma in collaborazione con BolognaFiere. Giovedì 19 gennaio,...