Quel centro di ricerca con l’ateneo di Camerino

Il Research and Innovation Coffee Hub è il centro di ricerca presente all’interno dell’azienda. È stato costituto nel 2016 da Simonelli Group insieme all’Università di Camerino per scoprire i segreti del caffè e dei suoi derivati. L’essere sempre avanti sul piano della tecnologia ha fatto sì che i prodotti Simonelli Group dal 2009 siano stati scelti dall’organizzazione internazionale WBC come attrezzature ufficiali di gara per i campionati mondiali baristi. Questa collaborazione è proseguita con continuità e proseguirà fino al 2025.