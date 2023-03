Qualità e velocità della rete Open Fiber passa l’esame

SERVIZI DIGITALI più evoluti e abilitazione delle reti mobili 5G: Open Fiber, società partecipata da Cassa depositi e prestiti, sperimenta la tecnologia 50G-Pon. Sarà più facile giocare e guardare film, ma anche lavorare e fare shopping, grazie a questa tecnologia innovativa. Open Fiber, il cui obiettivo è quello di portare la fibra in tutto il paese, per superare il gap tecnologico, punta all’innovazione e infatti è tra le prime aziende in Italia ad aver testato, in ambiente controllato, il nuovo servizio di accesso broadband 50G-Pon (50Giga), con il quale è possibile raggiungere una velocità sulla rete di accesso fino a 50Gbps (500 volte 100Mbps). Insomma: velocissima ed efficace. È questo il risultato dei test effettuati, che mostrano le grandi potenzialità di questo upgrade tecnologico, in termini di ampiezza di banda e tempi di latenza di alcune decine di microsecondi. Si tratta di una risposta a tutti gli utenti, sia per esigenze di lavoro, che di divertimento. Gaming e download veloce di qualunque tipo di file multimediale, film e musica, compresi, saranno sempre più veloci. È quanto sottolinea Guido Bertinetti, direttore Network & Operations: "Open Fiber è da sempre pioniera nella ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che consentano capacità e velocità,...