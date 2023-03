Più sostenibilità e nuovi pack in vetrina

AL SALONE INTERNAZIONALE dell’alimentazione Made in Italy "Cibus Connecting Italy 2023" saranno 1000 i brand in esposizione, con 500 prodotti innovativi, 100 dei quali selezionati e in mostra nell’area "Cibus Innovation Corner". Tra le tendenze predominanti si riconfermano quelle salutistiche e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai nuovi pack. Non accenna a calare il trend legato alla valorizzazione dei sapori locali, massima espressione di territori, tradizioni e gusti caratteristici del Made in Italy. La Top100 dei prodotti innovativi, curata da una giuria di esperti, ha individuato cinque macro trend emergenti: Healthy & Natural, che raccoglie le referenze ad alto contenuto salutistico; Territory Valorization&, un fil rouge che racconta l’Italia tramite prodotti con forti richiami alle tipicità dei territori, quali produzioni Dop e Igp; poi Better for Us, un insieme di prodotti dai profili di sostenibilità spiccati, Unguilty Pleasures, rassegna di referenze che strizzano l’occhio ai golosi e Horeca Revolution, galleria di innovazioni pensate per il canale del fuori casa.

Tra le novità che attingono a piene mani dalla tradizione, innovandone il gusto, rientrano il Pizzattone, panettone già farcito con pomodoro, mozzarella e origano, la Carne Salada, macerata e insaporita seguendo antiche ricette; i pomodori ciliegini arancioni, lavati e confezionati in acqua e sale sotto vetro. E poi la meringata al caramello salato, il biscottino da tè integrale con doppia farcitura di amarena e melagrana, l’uovo di Pasqua al cioccolato extra fondente al 70%, con granella di fave di cacao. E, ancora, il tradizionale pesto al basilico, con aggiunta di scorzette di limone e l’Esagonotto, nuova trafila di pasta corta artigianale, concepita come un pennone liscio a base esagonale, per esaltare la ruvidità e gli aspetti più rustici della tradizionale pasta di Gragnano Igp. Quanto ai prodotti salutistici, tra i più innovativi ci sono lo snack di patata leggero, realizzato con farina di piselli al gusto basilico; i nuggets 100% vegetali preparati con il riso; la panatura per fritture e altre preparazioni, con pochissimi ingredienti, tutti naturali, senza conservanti né lattosio. Tra le novità sul fronte del packaging: la ricotta fresca a lunga conservazione e le cipolle rosolate, refrigerate, tritate e pronte all’uso, in una confezione a secchiello richiudibile che ne facilita la conservazione.

p. b. m.