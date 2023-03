Le persone al centro: Tundr lancia il welfare aziendale 2.0

GENERARE benessere per le persone e valore per le imprese. È la mission di Tundr, Startup Social FinTech che ha lanciato una piattaforma digitale in grado di rivoluzionare il tradizionale modello di welfare aziendale, mettendo al centro i lavoratori e sfruttando le potenzialità della tecnologia nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e della responsabilità sociale. Nata dall’intuizione di due giovani under 30, Jules-Arthur Sastre e Giorgio Seveso (nella foto), Tundr semplifica i processi e rende chiaro ogni singolo passaggio, sfruttando la digitalizzazione per migliorare la fruibilità del welfare grazie a una soluzione che non perde mai di vista l’importanza dell’ascolto e dell’affiancamento delle persone. In una sola piattaforma All-In-One sono presenti i fringe benefit fruibili attraverso smart card (per la mobilità sostenibile, la spesa, lo shopping, i viaggi e lo svago), i servizi di welfare sotto forma di voucher o rimborso per i lavoratori e i loro famigliari (sanità integrativa, polizze assicurative, attività culturali, rimborsi di prestazioni assistenziali e di servizi scolastici, corsi di formazione, sport e tempo libero), e altri vantaggi esclusivi, come le scontistiche dedicate. Inoltre, l’App Tundr offre ai beneficiari la possibilità di monitorare il credito welfare, scoprire le offerte dedicate e stimare l’impatto ambientale di ogni loro...