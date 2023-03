Le lenti colorate marchio di fabbrica della Qualimed

SE GLI OCCHI hanno il potere di raccontare la nostra anima, ogni colore custodisce valori e significati diversi: dal blu sinonimo di profondità al viola simbolo di metamorfosi e magia, dai toni della terra che raccontano calore e protezione fino al verde che ha il potere di trasmettere calma e pace. Donare un nuovo colore agli occhi in modo naturale, con lenti a contatto di qualità e sicure, è la mission di Qualimed. L’azienda lombarda, nata nel 2011, è diventata rapidamente protagonista nel mondo dell’ottica a livello internazionale grazie alla capacità di unire innovazione e design, coprendo le esigenze di clienti con una vasta gamma di diottrie. Qualimed si è trasferita di recente nel nuovo headquarter di Gallarate in provincia di Varese: una struttura all’avanguardia di oltre 3mila metri quadri, situata in una posizione strategica a pochi chilometri da Milano e dall’aeroporto di Malpensa, che rispecchia i valori dell’azienda come rivela Tereza Uhrova (nella foto a destra), ceo e Founder dell’azienda, secondo cui "gli spazi influiscono sulle modalità lavorative, così come sulle relazioni e sulla produttività". Oggi in questo stabilimento vengono prodotte e vendute ogni anno circa 3 milioni di lenti, che diventeranno 4,5 milioni entro il 2025 grazie ad una...