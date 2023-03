La visione di Guna e quel business dal volto umano che sa di filosofia

STIMOLARE OGNI PERSONA alla ricerca del proprio "stato di salute ideale", che si ottiene mantenendo l’organismo in equilibrio psico-fisico-emozionale per attivare al meglio le proprie difese immunitarie. È l’obiettivo filosofico e operativo di Guna, azienda leader nel settore della low-dose medicine di origine biologico-naturale. Un’impresa farmaceutica molto particolare che rappresenta un modello di riferimento nel settore per la capacità di unire innovazione e responsabilità sociale d’impresa, perseguendo dichiaratamente un business "dal volto umano". Come dimostra la coraggiosa scelta del fondatore e presidente Alessandro Pizzoccaro (foto a destra) di non prevedere, per l’intera gamma dei farmaci di propria produzione e per i relativi processi produttivi industriali, nessun tipo di protezione brevettuale: è l’opzione "no patent", volta a favorire la libertà e la circolazione della conoscenza in ambito farmaceutico. Passando per via Palmanova, a Milano, è impossibile non notare lo stabilimento di Guna, premiato come miglior facciata industriale. Ha sede qui il quartier generale di questa azienda di famiglia, nata nel 1983 su iniziativa di Adriana Carluccio e Alessandro Pizzoccaro: appassionati entrambi di omeopatia, hanno deciso di unire competenze professionali e vita privata in un unicum inscindibile, dando vita a Guna e a cinque figlie. Negli anni i due fondatori hanno marcato...