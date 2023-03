La moda italiana anni ’80 conquista Taiwan

STILE italiano al 100%, gli indimenticabili anni ‘80 e un’eleganza che strizza l’occhio al mondo street e casual. L’azienda di moda ‘1980 Voguish Italian menswear’, fondata dall’imprenditore bolognese Simone Bonazzi, dopo i successi negli Stati Uniti e ad Hong Kong, conquista Taiwan, luogo ideale per le sue collezioni sempre in bilico tra lo stile retrò e quello futuristico, proprio come l’isola cinese, dove città avveniristiche si fondono con costruzioni antiche e templi tradizionali. L’azienda bolognese – che ha una sede operativa all’Interporto – è specializzata in abbigliamento maschile, soprattutto sportivo. Dopo la nascita della joint venture con la taiwanese ‘Fantastic enterprise’ – che ha portato alla produzione nell’isola dei capi di moda progettati in Italia –, "a partire da gennaio 2022 – spiega Simone Bonazzi – ho deciso di sviluppare anche una rete di vendita a Taiwan, con agenti rappresentanti che commercializzino i nostri prodotti". Lo sbarco di ‘1980 Voguish Italian menswear’ sul mercato taiwanese ha attirato l’attenzione dell’Ufficio di rappresentanza consolare di Taipei a Roma che, interessato a conoscere questa piccola azienda italiana che produce interamente sull’isola cinese, ha organizzato un incontro con l’imprenditore. "E’ stato un momento davvero emozionante – racconta Bonazzi -, abbiamo parlato del settore della...