Intesa crede nel cinema: già erogati 2,2 miliardi

CINEMA ED ENTERTAINMENT in primo piano nelle strategie di Intesa Sanpaolo, che nei giorni scorsi ha ospitato la proiezione privata del film "Lamborghini – the man behind the legend" a Milano. Un evento inedito, voluto dalla banca per rilanciare il proprio sostegno a un settore decisivo per il Made in Italy ma duramente colpito dalla pandemia, al quale hanno preso parte il regista Bobby Moresco e buona parte del cast, tra cui Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Il connubio banca-cinema è sicuramente legato all’impatto sull’economia del Paese del settore audiovideo. L’industria del cinema posiziona l’Italia al quarto posto in ambito europeo per produttività del lavoro e cresce a ritmi importanti, soprattutto verso piattaforme e canali digitali. Un cambio di passo entrato nella sua stagione decisiva dopo la pandemia con l’ingresso nel mercato dei giganti dello streaming e i cambiamenti nelle abitudini di milioni di persone nella fruizione dei contenuti video. Tanto che anche alcune produzioni cinematografiche vengono pressoché destinate al pubblico dei cinefili digitali, come il film su Lamborghini. Prodotto da Ilbe e cofinanziato da Intesa Sanpaolo, verrà distribuito a fine mese sulla piattaforma Prime Video. "Lamborghini – the man behind the legend" è una delle più recenti...