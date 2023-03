Il Made in Italy celebra il boom della marca privata

OLTRE 900 ESPOSITORI, sei padiglioni (uno in più rispetto all’anno precedente) per 23.000 mq di area espositiva, 650 brand ospiti e più di 12.000 buyer interessati ai migliori prodotti del Made In Italy. Oltre 200, grazie al rapporto con Ice e all’International Buyer Program, provengono da 50 Paesi del mondo: una delegazione di altissima qualità che rappresenta i più importanti mercati internazionali, dal Giappone alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita, dall’Argentina a Singapore. La 19^ edizione di Marca by BolognaFiere, in programma il 18 e il 19 gennaio, si apre con numeri importanti che confermano la crescita che la marca privata sta registrando nelle scelte dei consumatori in Italia e in Europa. Se il food, tra gli espositori, continua a ricoprire un ruolo di rilievo, con circa 650 brand che porteranno in fiera novità e prodotti di tendenza, anche il ‘non food’ vede aumentare spazio e attenzione: sono 250 i marchi presenti. Si amplia notevolmente, in quest’area, il paniere dei prodotti per la cura della casa e, per la prima volta in netta crescita, per la cura della persona, con un occhio di riguardo ai temi dell’efficacia e della sostenibilità, mentre aumentano le soluzioni legate al packaging,...