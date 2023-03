Gli italiani preferiscono ancora libretti e buoni fruttiferi

NONOSTANTE l’aumento dell’inflazione e delle bollette, gli italiani continuano a mettere soldi da parte. Il prodotto di risparmio prediletto è quello postale, come conferma l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante (nella foto), che aggiunge: "Il risparmio postale rappresenta la più stabile fonte di finanziamento retail della spesa pubblica". I preferiti dai piccoli investitori e risparmiatori, per l’affidabilità, la semplicità e la trasparenza, sono senz’altro i libretti e i buoni fruttiferi postali che, nel 2021, sono stati scelti da 27 milioni di risparmiatori, generando uno stock che ammonta a circa 334,8 miliardi di euro. Questi due prodotti, mantenendo intatte le caratteristiche che li hanno resi popolari, attraverso gli anni si sono però rinnovati, adattandosi alle sempre maggiori esigenze dei clienti di diversificazione e personalizzazione dei vantaggi e dei benefit e alla necessità di una maggiore digitalizzazione e interconnessione tra i vari servizi. Così, ad esempio, il libretto di risparmio, che gli italiani utilizzano fin dal 1876, si è trasformato oggi nel ‘Libretto smart’, un servizio rivolto alle persone che desiderano usufruire di un moderno strumento di deposito per gestire in modo dinamico i propri risparmi, tramite il sito internet poste.it e l’app ‘BancoPosta’. Tutte le somme versate sul ‘Libretto smart’...