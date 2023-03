Fisco e rendite finanziarie La riforma livella le tasse

CI SARANNO più tasse e meno tasse sui risparmi? Difficile rispondere adesso, visto che la riforma fiscale del governo Meloni è solo ai nastri di partenza e i dettagli sono ancora tutti da scrivere. Una cosa, però, appare già certa: dal prossimo anno le rendite finanziarie, cioè i guadagni che gli italiani incassano investendo i loro capitali, subiranno un trattamento meno diversificato. Sparirà dunque l’attuale regime, in cui il fisco usa spesso due pesi e due misure, a seconda dei titoli e dei prodotti d’investimento acquistati dai risparmiatori. Attualmente, i redditi da capitale sono tassati al 26%. Questa aliquota è applicata sugli interessi dei conti correnti e delle obbligazioni, sui dividendi distribuiti dalle società quotate in borsa, sui guadagni dei fondi comuni d’investimento e sui capital gain ottenuti negoziando qualsiasi titolo azionario e obbligazionario (cioè sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto). Soltanto i rendimenti ottenuti con i Buoni del Tesoro italiani ed europei come i Bot, i Btp o i Bund tedeschi subiscono un trattamento di favore, essendo soggetti a un prelievo del 12,5%. Su 1.000 euro di interessi incassati investendo in un Btp, per esempio, al risparmiatore ne restano in tasca 875 al netto delle...