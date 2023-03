Ritrovata la fiducia nei mercati

Le previsioni di investimenti

Milano, 16 Gennaio 2023 - Archiviato il 2022, come un anno notoriamente difficile per il mercato azionario globale si raccolgono le previsioni per l’anno che verrà, in quello che dagli esperti è definito outlook, ovvero previsione. A dare uno sguardo sul passato e fare pronostici per il futuro è Investing.com, la principale piattaforma sui mercati nel mondo, che ha svolto un sondaggio su circa 3300 investitori retail tra Italia (450), Spagna, Turchia, Brasile e Stati Uniti in merito alle loro sensazioni. I risultati della ricerca Quello che è emerso è un generale sentimento positivo e di fiducia, contrariamente alle aspettative, nonostante l’anno appena concluso avrebbe portato chiunque ad alzare bandiera bianca. Eppure, commenta Jesse Cohen, Senior Analyst at Investing.com: “Una nuova generazione di investitori retail, entrata nel mercato al culmine della pandemia di coronavirus, è stata condizionata a comprare al ribasso, indipendentemente dalle condizioni di mercato, dai problemi di valutazione e dalle preoccupazioni macroeconomiche. Per molti versi, questo investitore è diventato una forza collettiva più potente dell'investitore professionale e semplicemente non si preoccupa delle stesse cose degli esperti”. Mentre gli investitori istituzionali stanno progressivamente abbandonando le azioni, infatti, i portafogli degli investitori retail rimangono in gran parte composti proprio da...