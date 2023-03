Eolico e solare Italgen investe 50 milioni di euro sulle centrali

POCHI LO SANNO, ma più di cento anni fa nel cuore della Lombardia c’era già chi produceva energie rinnovabili. E se lo faceva già nell’era delle fonti fossili, a maggior ragione continua a farlo con successo oggi nell’era della sostenibilità. È Italgen, con sede a Villa di Serio in provincia di Bergamo: la società energetica della holding Italmobiliare di proprietà della famiglia Pesenti, storico punto di riferimento del sistema imprenditoriale bergamasco, è attiva nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti 100% rinnovabili. Raccontare la storia di questa società significa rivivere il film della trasformazione dell’industria e dell’approvvigionamento di energia in Italia e nel mondo. Cent’anni fa le prime centrali idroelettriche gestite dalla società – quelle di Dezzo e Comenduno di Albino (Bergamo), di Mazzunno (Brescia) e di Sant’Andrea (Treviso) – alimentavano i cementifici, che rappresentavano il cuore delle attività del colosso Italcementi dei Pesenti. Le prime centrali idroelettriche entrarono in funzione nel 1911 e furono addirittura progettate da uno dei sei fratelli Pesenti, che possedevano la prima cartiera di Alzano Lombardo (Bergamo): subito dopo aver conseguito ad Aquisgrana in Germania la laurea in ingegneria idraulica, fu Cesare Pesenti a trasformare l’attività cartaria di famiglia in un’azienda...